Рим, 2 сентября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Итальянские предприятия, от малых до самых больших, «очень страдают» из-за резкого роста цен на энергоносители, заявил 2 сентября глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

International Journalism Festival Луиджи Ди Майо (справа)

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Многие производства могут быть закрыты, владельцы других влезают в долги, отметил он. Ответственность, по мнению министра, лежит на президенте России, который «шантажирует Европу» снижением объёмов поставок газа.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилась и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.

В 2022 году доля российского газа в его общем объеме в Италии, по данным властей, сократилась с 40% до 25%. «В ноль» этот показатель планируется вывести к 2024 году — за счет закупок в Северной Африке, на Ближнем Востоке, а также увеличения объема закупок СПГ.