Москва, 2 сентября, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Для дальнейшего развития технологического суверенитета страны к 2030 году, благодаря поддержке нацпроекта «Цифровая экономика», доля отечественных лекарственных препаратов может достигнуть 75%. Такое заявление было сделано в ходе панельной дискуссии «Технологии здоровья», в которой приняли участие представители ассоциаций, научных центров, лабораторий и компаний, ведущих разработки в области создания лекарственных препаратов и медицинского оборудования.

Цифровая экономика

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Модератор встречи — главный врач Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, кандидат медицинских наук Максим Шипунов — напомнил, что внедрение инновационных медицинских технологий — одно из приоритетных направлений нацпроекта «Здравоохранение».

Кроме того, в России развивается сеть 37 национальных медицинских исследовательских центров, которые разрабатывают новые средства профилактики, диагностики, лечения, реабилитации, и проводят консультации с применением телемедицины для региональных медицинских учреждений, поэтому достигнутые результаты на пути технологической независимости отрасли можно оценить, как позитивные.

Эксперты представили последние отечественные разработки в области медицины и наметили области роста для укрепления и наращивания технологического суверенитета в этой области, что станет возможно при поддержке нацпроекта «Цифровая экономика». Среди них — достижения отечественной медицины, которые помогают бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, производить лекарственные препараты и создавать условия для профилактики заболеваний.

Председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Алексей Кедрин рассказал в своей презентации об основных трендах отрасли, среди которых развитие телемедицинских сервисов и их персонализация, развитие технологий искусственного интеллекта и создание мобильных удобных сервисов для удобства пациентов. Он заметил, что достижение технологического суверенитета потребует проработки проблемных направлений, а преодоление существующих барьеров поможет к 2030 году достигнуть доли отечественных препаратов порядка 75%, а количество оригинальных лекарственных препаратов на международных рынках может достигнуть 50.

Важное место в дискуссии было посвящено новому направлению на пути технологической независимости — экспериментальным правовым режимам в медицине, которые реализуются при поддержке нацпроекта «Цифровая экономика». На данный момент экспериментальные правовые режимы (ЭПР) в области здравоохранения направлены на расширение возможностей проведения консультаций пациента при оказании дистанционной медицинской помощи — телемедицины, дистанционного мониторинга здоровья пациентов и обработки медицинских данных с использованием искусственного интеллекта (персональные медицинские помощники, продукты для организации клинических исследований и др.).

«Цифровые песочницы» помогают протестировать особые условия регулирования и по итогам его проведения изменить общее регулирование, сняв существующие регуляторные барьеры, в целях внедрения инновационных технологий. В частности, врио генерального директора организации «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов в своем выступлении осветил запуск «цифровой песочницы», над которой работает компания «Дата МАТРИКС» в партнерстве с АНО «Цифровая экономика», Минздравом, Минцифры и Минэкономразвития России.

Эксперт рассказал, что эксперимент направлен на создание благоприятных условий для развития цифровых инноваций в направлении исследований рутинной клинической практики, что позволит участникам системы здравоохранения проводить глубинный анализ эффективности терапии на основании полученных данных о клинических и экономических исходах в рутинной практике ведения пациентов.

Такие данные необходимы в разных сферах — и при регистрации лекарственных препаратов от наполнения и внесения изменений в регистрационное досье, до фармаконадзора, возмещения затрат. Поэтому такой эксперимент — это по сути возможность создать своеобразный механизм управления и обмена данными, при этом защитив права и интересы всех участников оборота данных, добавил Дмитрий Тер-Степанов.

Он пояснил, что в рамках экспериментального правового режима допускается обработка обезличенных персональных данных о состоянии здоровья населения. Это стало возможным благодаря использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ), специальные программы, установленные в медицинском центре, будут стирать все данные, в которых есть персональная информация о пациенте и передавать их обезличенными по защищенным каналам связи субъекту ЭПР для проведения исследований рутинной клинической практики.

Еще один эксперимент, который сейчас обсуждается на площадке организации «Цифровая экономика», направлен на расширение возможностей телемедицинских технологий за счет дистанционного наблюдения за состоянием здоровья граждан с использованием носимых медицинских устройств. Это по сути новый сегмент «цифровых песочниц», заключил эксперт, так как направлен на развитие рынка устройств и программного обеспечения, которые могут использоваться дистанционного, для домашнего мониторинга пациентов.

Благодаря такому эксперименту станет возможным собирать и передавать связанную со здоровьем информацию, которую можно было бы использовать как дополнительный источник данных при профилактике различных заболеваний, например, артериальной гипертензии, диабета и многих других.

Дмитрий Тер-Степанов заметил, что, порой, эксперимент может содержать не столько снятие барьера, но стимулирование и проектирование дополнительных механизмов для развития технологий и улучшения качества жизни граждан. По итогам недавнего обсуждения экспертной группы «Цифровые технологии в медицине» совместно с коллегами из Минэкономразвития России с участием фонда «Сколково», ГК «Ростех», Росздравнадзора, Роскомнадзора, а также бизнес-экспертного сообщества предложения по доработке программы ЭПР будут направлены в фонд «Сколково» и Минэкономразвития, чтобы в совместной работе уделить максимальное внимание всем проблемным зонам, ведь «песочница» касается такой чувствительной сферы, как здоровье граждан.

«ЭПР направлен на создание благоприятных условий для развития цифровых инноваций в направлении исследований реальной клинической практики. Такие исследования направлены на сбор доказательств в условиях реальной клинической практики, что позволит участникам системы здравоохранения проводить глубинный анализ эффективности терапии на основании полученных данных о клинических и экономических исходах в реальной практике ведения пациентов.

Данные реальной клинической практики нужны всем: при регистрации лекарственных препаратов от наполнения и внесения изменений в регистрационное досье, до фармаконадзора, и возмещения затрат»,пояснил заместитель генерального директора по стратегии и развитию продукта «Дата МАТРИКС» Алексей Лолей. Он также отметил, что ЭПР — это возможность создать удобной механизм управления и обмена данными, обеспечивая при этом права и интересы всех участников оборота данных.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Цифровая экономика», ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере создаст условия для высокотехнологичного бизнеса, повысит конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепит национальную безопасность и повысит качество жизни людей.