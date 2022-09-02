Брюссель, , 11:56 — REGNUM Европейские подземные хранилища (ПХГ) к началу сентября заполнились газом более чем на 80%. Целевой уровень запасов перед отопительным сезоном превышен, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

Газ Иван Шилов (c) ИА REGNUM

В августе в европейские ПХГ поступило 13 млрд кубометров газа, это один из рекордных показателей. Отобрано было только 0,85 млрд кубометров — минимум с 2017 года.

По состоянию на 31 августа ПХГ в Европе были заполнены на 80,35%, в них находилось примерно 86,5 млрд куб. м газа. Ранее страны ЕС обязались заполнить ПХГ по меньшей мере на 80% перед зимой 2022–2023 годов и на 90% перед всеми последующими холодными периодами.

В 2021 году максимум заполнения хранилищ пришёлся на 21 октября. Тогда в ПХГ было немногим более 83 млрд кубометров (77,28%).

Лидируют по заполненности хранилищ Португалия (100%), Польша (99,3%), Франция (91,89%), Швеция (90,8%) и Дания (94,62%).

Хранилища активно заполняются в основном за счёт покупки сжиженного природного газа (СПГ) по сверхвысоким ценам в условиях сокращения российских поставок. Импорт СПГ в Европу в августе сократился на 14% относительно июля, но всё равно стал рекордным для восьмого месяца года.

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