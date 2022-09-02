Париж, 2 сентября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон встречается с советом обороны, чтобы подвести итоги поставок газа и электричества и изучить сценарии, чтобы избежать дефицита и сэкономить деньги, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Этот совет, назначенный на 10 часов утра в Елисейском дворце, объединяет «компетентных министров», таких как премьер-министр Элизабет Борн, министр экономики Брюно Ле Мэр, министр государственных счетов Габриэль Атталь, других министров, а также экспертов.

Также будет рассмотрена «европейская энергетическая солидарность».

«Мы готовились месяцами, чтобы избежать сокращений. Если мы снизим потребление газа на 10%, ограничений не будет. Это достижимо», — отметила премьер-министр Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, полное сокращение поставок российского газа может привести к сокращению темпов роста Франции на один пункт, считает министр экономики Брюно Ле Мэр.

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