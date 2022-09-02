Новый канадский ледокол вышел из строя
Оттава, 2 сентября, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Корабль королевского военно-морского флота Канады HMCS Harry DeWolf, первый арктический и морской патрульный корабль, не смог прибыть на учения на крайнем севере из-за отказа его основных дизельных генераторов, критически важных для двигательной установки судна. Об этом сообщает канадское информационное агентство Ottawa Citizen.
15 августа HMCS Harry DeWolf покинул Галифакс для участия в учениях «Нанук». По пути следования один из его четырех основных дизельных генераторов вышел из строя. Спустя несколько дней поломку обнаружили на втором дизельном генераторе, что вынудило судно вернуться в Галифакс.
Лейтенант королевского ВМФ КанадыРуди Годе отметил, что технические специалисты обнаружили причину проблем. Утечка охлаждающей жидкости в двух генераторах стала причиной выхода судна из строя.
Ремонт генераторов и техническое обслуживание продлится до конца октября. Ожидается, что судно вернётся в к службе в ноябре-декабре 2022 года.
Ранее на HMCS Harry DeWolf произошло возгорание, а система пожаротушения не сработала должным образом.
Ottawa Citizen отмечает, что программа арктических и морских патрульных кораблей на протяжении многих лет сталкивалась с задержками и увеличением расходов. Согласно первоначальному графику, первый корабль должен был быть доставлен в 2013 году, а операции в Арктике были запланированы на 2015 год. Однако первое судно HMCS Harry DeWolf было доставлено в Канаду только в июле 2020 года.
Отметим, что операция «Нанук» — ежегодные боевые учения, проводимые вооруженными силами Канады в Арктике. Мероприятие предназначено для обучения различных элементов канадских вооруженных сил для действий в арктических условиях. Кроме того, она направлена на налаживание связей с общественностью на Крайнем Севере, а также на проведение научных исследований и патрулирование вдоль Северо-Западного прохода для обеспечения безопасности Арктики.
Как сообщало ИА REGNUM, в Кембридж-Бэй (Канада) прибыли 200 военнослужащих 408-й тактической вертолетной эскадрильи и 2-го батальона Королевского 22-го полка, чтобы провести первый этап аэромобильных учений. Первый из четырёх этапов операции «Нанук» запланирован на август и сентябрь 2022 года.
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