Париж, 2 сентября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Жан-Франсуа Рикар, национальный прокурор по борьбе с терроризмом, предупреждает о внешней террористической угрозе на территории Франции, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Антитеррор

«Нельзя исключать спланированную акцию, то есть действия, осуществляемые лицами из зон террористических действий, в частности иракско-сирийской зоны», — считает прокурор.

Чтобы объяснить это беспокойство, прокурор приводит несколько примеров, среди которых существование людей, воевавших в иракско-сирийской зоне, которым удается вернуться в Европу. Ни один из них не был обнаружен во Франции, но некоторые из них достигли Германии.

Прокурор по борьбе с терроризмом подчеркивает трудности реинтеграции людей, уже осужденных за террористические акты.

«Было бы очень наивно полагать, что подавляющее большинство осужденных за террористические акты джихадистского типа сегодня отказались от своей идеологии. Мы даже очень часто наблюдаем, что они не потеряли свои убеждения», — объясняет он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон встречается с советом обороны, чтобы подвести итоги поставок газа и электричества и изучить сценарии, чтобы избежать дефицита и сэкономить деньги.

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