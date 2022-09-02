Париж, 2 сентября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Полное сокращение поставок российского газа может привести к сокращению темпов экономического роста Франции на один пункт, считает министр экономики Брюно Ле Мэр, сообщает Le Parisien.

European People's Party Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр

По словам министра экономики, в случае полного прекращения поставок газа из России французская экономика может потерять «до определенного предела» в валовом внутреннем продукте (ВВП).

«Президент России Владимир Путин завтра может принять решение о полном отключении поставок газа в Европу, и это окажет влияние на экономический рост Франции», — предупредил французский министр экономики.

Что касается величины этого воздействия, то в последние дни министр экономики «приводил цифру 0,5%».

Как сообщало ИА REGNUM, повышение минимального размера алиментов на 50% для поддержки матерей-одиночек во Франции произойдет «уже в ноябре».

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