Москва, , 09:33 — REGNUM Крайне достойно отработали вооруженные силы РФ и Росгвардия при попытке киевскими террористами десантироваться и захватить Запорожскую АЭС, считает генерал-лейтенант запаса, депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев («Единая Россия»).

Запорожская АЭС Ralf1969

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«Высадка десанта на территории АЭС — дерзко спланированная операция, она неплохая по замыслу, но враги не учитывают, что воют не с Папуа-Новая Гвинея», — написал в своём телеграм-канале Гурулев.

Он добавил, что станцию охраняют бойцы Росгвардии, задействованы резервы Минобороны. Наши военнослужащие были готовы к атаке, в том числе и с воды — проводились тренировки и учения.

«Если бы враги зашли на станцию, то это была бы беда, пришлось бы их оттуда выкуривать, тяжёлое оружие использовать там нельзя, 60 человек могли бы принести серьёзные неприятности. Прибытие миссии МАГАТЭ при наличии вражеского спецназа ознаменовало бы выдвижение неприемлемых для нас условий», — считает генерал-лейтенант запаса.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев не заинтересован в том, чтобы на территории Запорожской АЭС присутствовали иностранные специалисты, способные зафиксировать, кто ведет обстрелы по окрестностям станции и по ней самой, отметил в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.