Энергодар, Бывш. УССР, , 16:48 — REGNUM Киев не заинтересован в том, чтобы на территории Запорожской АЭС присутствовали иностранные специалисты, способные зафиксировать, кто ведет обстрелы по окрестностям станции и по ней самой, отметил 1 сентября в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

Запорожская АЭС

Ранее в министерстве обороны сообщили, что утром 1 сентября киевским режимом была предпринята попытка провокации для срыва прибытия рабочей группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но диверсионные группы были обнаружены и блокированы, завершается их уничтожение.

ВСУ отправили в Энергодар две группы диверсантов — одна должна была осуществлять штурм станции, другая — подойти к ЗАЭС к моменту ее захвата; в Киеве рассчитывали, но Россия не развернет масштабные боевые действия на территории атомной станции на глазах миссии МАГАТЭ, отметил Коц.

«Но что-то пошло не так. Штурмовики были блокированы и по большей части уничтожены. Рискну предположить, что передвижения диверсантов отслеживались с самого начала и их пропустили ровно до того места, где группу удобнее всего было ликвидировать», — добавил военкор