* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:33 — REGNUM Террористическая группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв в районе «Саркотал Хайрхана» в 17-м округе безопасности города Кабула. Об этом сообщает агентство «Тасним».

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

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ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что объектом атаки была автоколонна талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возвращавшихся из Баграма после военного парада. В результате атаки трое радикалов были убиты, а несколько других получили ранения.

Ранее официальный представитель МВД правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Нафи Такур сообщил в Twitter, что в результате взрыва погибли двое мирных жителей и трое получили ранения.

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Однако некоторые очевидцы также говорят, что при взрыве погибли и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а раненые были доставлены машинами скорой помощи в больницы.