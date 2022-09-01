Кабул, , 11:50 — REGNUM Командование службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле сообщает, что два человека погибли и трое получили ранения в результате взрыва в районе Котал-Хайрхана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Взрыв Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США - Франция

В то же время местные источники сообщают, что после взрыва в одну из больниц этого района были доставлены десять раненых. По словам собеседников, большинство пострадавших — работающие дети.

Халед Задран, пресс-секретарь службы безопасности, сообщил, что взорвался легковой автомобиль, перевозивший взрывчатые вещества.

В то же время некоторые источники сообщают, что целью атаки была колонна сил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возвращавшаяся из Баграма.