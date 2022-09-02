Москва, , 07:08 — REGNUM Польша является объектом манипуляции со стороны США, которые используют страну для того, чтобы ослабить позиции Германии в Евросоюзе. Депутат Госдумы РФ Роза Чемерис («Новые люди») уверена, что у польской стороны политическая амнезия с элементами провалов как памяти, так и совести.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Польша, ныне главное европейское государство-русофоб, несмотря на смелость риторики, не более чем объект манипуляции со стороны США, которые таким образом решили ослабить лидерские позиции Германии в Евросоюзе.

Взамен, видимо, Польше посулили и удержание щедро подаренных Сталиным германских земель, и даже получение вожделенного куска б. УССР в виде «восточных кресов». Главным же проигравшим в случае удавшейся комбинации станет б. УССР, с которой Польша сейчас якобы очень дружна», — написала Чемерис в своём телеграм-канале.

Депутат уверена, что «если комбинация действительно «сыграет» Польша припомнит б. УССР и Бандеру, и резню в Волыни, и проведет тотальную реституцию всего того, что жители б. УССР так щедро унаследовали после действительно «царского» подарка Сталина в 1939 году».

«Ну а следующим шагом Польши, как нетрудно догадаться, будет требование от России репараций за «ущерб», нанесённый в годы Второй мировой. Да-да, не спасение практически стертой с лица Земли Польши от многолетней немецкой оккупации, а «ущерб». Ущерб, в котором СССР потерял более 600 тысяч солдат и офицеров.

Теперь, благодаря этому факту, можно смело диагностировать новое заболевание польской стороны — политическая амнезия с элементами провалов как памяти, так и совести», — написала Роза Чемерис.

Как сообщалоИА REGNUM, власти Польши, Эстонии, Латвии и Литвы намерены принять ряд мер, направленных на сокращение числа граждан России, въезжающих на территорию этих стран и на территорию Шенгенской зоны. Соответствующее совместное заявление министров иностранных дел этих государств было опубликовано сегодня, 31 августа, по итогам неформального саммита глав МИД стран Евросоюза в Праге.