Прага, , 20:36 — REGNUM Власти Польши, Эстонии, Латвии и Литвы намерены принять ряд мер, направленных на сокращение числа граждан России, въезжающих на территорию этих стран и на территорию Шенгенской зоны. Соответствующее совместное заявление министров иностранных дел этих государств было опубликовано сегодня, 31 августа, по итогам неформального саммита глав МИД стран Евросоюза в Праге.

Шенгенская виза Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Речь идёт о том, что если Евросоюз на уровне объединения не прекратит выдачу шенгенских виз гражданам России, то власти Польши, Литвы, Латвии и Эстонии все равно прекратят выдачу каких-либо виз гражданам России, а также запретят российским гражданам пересечение границы с визами стран Европейского союза.

«Приостановка действия соглашения об упрощении визового режима с Россией является необходимым первым шагом, но нам необходимо резко ограничить количество выдаваемых виз, прежде всего туристических, чтобы уменьшить поток российских граждан в Европейский Союз и Шенгенскую зону», — сказано в совместном заявлении представителей вышеуказанных стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на уровне ЕС принято решение заморозить действие соглашения об упрощенном порядке предоставления виз гражданам России. Это означает, что для граждан РФ шенгенские визы будут дороже, для их получения понадобится больше документов, будет больше формальных поводов для отказа.