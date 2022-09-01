Рим, 1 сентября, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Итальянские школы не будут в отдельные дни недели уходить на «дистанционку», чтобы экономить на оплате энергоресурсов, заявил 1 сентября министр образования Патрицио Бьянки.

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Ранее директоры школ Тосканы (Флоренция) выступили с инициативой по субботам учиться удаленно, чтобы снизить объем платежей. Но очное образование важнее, чем экономия, подчеркнул Бьянки.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более50млрд евро.