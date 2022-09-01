Рим, 1 сентября, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Нормативная температура воздуха в домах в Италии с октября 2022 года будет понижена с +20 до +19, подтвердил 1 сентября министр по делам экологической трансформации экономики Роберто Чинголани.

Pixabay.com Без отопления

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Кроме того, отопление должно будет работать на час меньше. Данные правила будут касаться не только жилых домов, но и общественных зданий. Цель — экономия энергоресурсов.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более50млрд евро.