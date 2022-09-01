Москва, , 17:25 — REGNUM Назрел вопрос об усилении роли государственного стратегического планирования в российской экономике. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 сентября, об этом заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

Сергей Гаврилов Duma.gov.ru

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«Исторические события вновь выводят руководство страны к принятию достаточно очевидных, отработанных мировой наукой и практикой, решений», — отметил Гаврилов.

При имеющихся инструментах, возможностях и кадрах возможно серьезно ставить вопрос не о локальном импортозамещении, а о стратегическом планировании в базовых отраслях, убежден парламентарий.

«Вопрос также стоит в качестве управления: мы должны контролировать наши деньги, ресурсы. При этом необходимо учитывать интересы национально ориентированного бизнеса, который заинтересован в развитии экономики страны и усилении плановых начал. Планирование в экономике не угрожает никому — не предпринимателям, не обществу. Надо избавляться от фобий. Плановость — это не атрибут авторитарного режима, а абсолютно нормальный, эффективный механизм», — сказал Гаврилов.

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