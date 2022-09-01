Салехард, 1 сентября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В День знаний первоклассники Ямала получили в подарок книгу, написанную специально для них. «Арктическая азбука» досталась 9322 юным школьникам. Об этом сообщает информационное агентство Север Пресс.

Александра Майер ИА REGNUM Первоклассники

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«Книга составлена так, что по ней ребята смогут изучать буквы, а для закрепления знаний авторы придумали много интерактивных заданий с наклейками и открытками. С помощью QR-кодов ребята будут смотреть мультфильмы об обитателях Арктики. Но главная цель проекта — приобщить детей к бережному отношению к природе. Отметим, что книга будет представлена и в школьных библиотеках», — указано в сообщении.

Напомним, что департамент образования правительства Ямала совместно с центром выявления и поддержки одаренных детей разработал «Арктической азбуки» для первоклассников. «Арктическая азбука» расскажет доступным для детей языком о необходимости бережного отношения к природе родного края. В книге будут содержаться стихотворения, учебная и справочная информация о флоре и фауне Ямала, а также рекомендации по их защите.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что разрушенную школу №4 в Волновахе ямальские строители реконструировали на протяжении двух месяцев. С 1 сентября 2022 года в её стенах будет учиться от 30 до 150 детей.

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