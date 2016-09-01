В Челябинской области для ДНР и ЛНР собрали новые партии книг. Об этом сообщает пресс-служба областной универсальной научной библиотеки. Упор делался на художественную и учебную литературу. За неделю удалось собрать более 80 коробок книг.
Издания уже отправлены в Донбасс. Вместе с ними школьникам из ДНР и ЛНР отвезли канцтовары, портфели и мягкие игрушки.
В Югре образовательные учреждения ждут 1 сентября 306 дошколят, школьников, студентов, которые ранее были эвакуированы в города Ханты-Мансийского округа из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
В Мурманской области дети участников спецоперации получат бесплатное питание в школах и колледжах. Соответствующее изменение в региональный закон внесли депутаты облдумы, сообщает областное правительство.
В школах ограничили использование мобильных телефонов не сегодня, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Отвечая «на многочисленные запросы», которые поступили после сегодняшнего заявления российского министра просвещения Сергея Кравцова о том, что мобильниками на уроках пользоваться нельзя «с этого учебного года», ведомство пояснило:
Отмечается, что «использование гаджетов с маленьким экраном приводит к повышению нагрузки на органы зрения», к тому же оно может «спровоцировать нарушение осанки».
В Алтайском крае сели за парты свыше 30 тысяч первоклассников
В Алтайском крае 1 сентября школьная семья пополнилась более чем 30 тысячами первоклассников, говорится в обращении губернатора Виктора Томенко и спикера Александра Романенко по случаю Дня знаний, отмечаемого сегодня:
«Самых маленьких учеников мы окружаем особым вниманием и желаем, чтобы их первые шаги в стране знаний были успешными и стали началом долгого и увлекательного путешествия…».
Губернатор Чукотки Роман Копин поздравил школьников с началом учебного года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
«От всего сердца поздравляю вас с замечательным и добрым праздником — Днём знаний! 1 сентября несёт с собой радостное и взволнованное настроение для всех жителей Чукотки: родители провожают детей в школы, педагоги открывают новую страницу своей профессиональной деятельности, а более семи тысяч учеников переступают порог школы, из них 742 первоклассника — впервые», — отметил губернатор.
У школьников начинается новый этап, полный открытий и общения с учителями и сверстниками. Об этом в видеопоздравлении, опубликованном на странице Минпросвещения РФ в соцсетях, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил учителей, учеников, а также их родителей с 1 сентября. По его словам, День знаний является всенародным праздником, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Все мы были школьниками и все мы помним свои первые звонки и уроки. Встречу после лета с друзьями, выросшими и изменившимися. Первое сентября — настоящий всенародный праздник!» — написал он в своём телеграмм-канале.
По словам мэра города Улан-Удэ Игоря Шутенкова, в столице республики за последние три года построено семь новых школьных зданий. В частности, здесь открыта самая большая школа на Дальнем Востоке площадью около 20 тыс. кв. метров. Учиться здесь будут 1275 детей за смену.