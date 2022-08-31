Салехард, , 12:57 — REGNUM Разрушенную школу №4 в Волновахе ямальские строители реконструировали на протяжении двух месяцев. С 1 сентября 2022 года в её стенах будет учиться от 30 до 150 детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

1 сентября в Волновахе откроется восстановленная Ямалом школа Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

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«Когда определяли перечень приоритетных объектов по Волновахе, то школа, конечно, была задачей номер один. Сроки были очень сжатые, по факту у нас было два месяца. Сейчас все работы завершены, школа полностью готова: само здание, самое современное оборудование, спортивная площадка. О разрушениях, снарядах, которые прилетали в школу, ничего больше не напоминает. Дети пойдут в школу, которая теперь, без сомнений, будет одна из образцовых в этом районе», — отметил глава Ямала Дмитрий Артюхов.

Для реконструкции школы №4 Ямал предоставил как рабочую силу, так и стройматериалы. На пике восстановлением разрушенного здания занимались более 100 человек. Строителями была восстановлена и утеплена кровля, возведены новые стены, налажена электрика, тепло и водоснабжение, а также установлены новые окна. Кроме того, школу оборудовали наружным и внешним видеонаблюдением, новой мебелью, компьютерами, посудой и учебниками.

На территории школы восстановили футбольное поле, повреждённое от снарядов, обустроили детскую площадку, а также в соответствии с антитеррористическими нормами было установлено ограждение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вместе с сотрудниками правительства 14 июня 2022 года подписали в Донбассе двухстороннее соглашение с администрацией Волновахского района. Согласно договору, Ямал поможет району восстановить социальную, коммунальную и транспортную инфраструктуру, которая повреждена на 85%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в школах Московской области с 1 сентября начнут учёбы 3,2 тысячи детей, приехавших и Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛДНР).

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