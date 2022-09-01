Москва, 1 сентября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. По-видимому, в Минцифры РФ считают оптимальной стратегию неуклонного наступления, создать онлайн-сервис для подтверждения личности, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровые технологии

«Министерство настаивает на замещении традиционной «бумажной» информатики безбумажной. В том числе паспортов и удостоверений на некий онлайн-сервис. Поскольку подразумевается, что этот сервис будет использоваться в обычном ретейле, на транспорте, при посещении мероприятий, надо думать, что это будет мобильный сервис.

Тут уже есть плюс — значит, у министерства существует уверенность, что смартфоны в магазинах останутся доступными, и что потеря или поломка смартфона не будет критична — россияне всегда смогут купить новый.

В принципе, если такая уверенность базируется на каком-то обоснованном предвидении, это уже хороший знак. Разумеется, возникают вопросы, насколько такая стратегия защищена от рисков.

Первый риск очевиден – это утечка пользовательских данных. Но тут министерство может возразить, что большой объём пользовательских данных утёк уже, и даже обычные паспорта крадут и подделывают.

Тем не менее предъявление чужих паспортов для покупки сигарет в супермаркетах не распространено – то есть угроза существует, но реализуется редко. Вспоминается также Фантомас – придуманный сто лет назад популярный литературный и киноперсонаж, который использует маски, чтобы выдавать себя для других людей.

В случае кражи биометрических данных этот герой может воскреснуть – по крайней мере, для обмана банкоматов и тому подобных устройств. Но и это пока – лишь предположения. А удобства и экономия от новой технологии могут оказаться существенными.

Наконец сложно закрыть глаза на то, что новые сервисы подразумевают, что интернет и мобильная связь будут бесперебойно работать везде и всегда. А обеспечить такую работу непросто в период, когда операторам связи предстоит найти альтернативные каналы поставки инфраструктурного оборудования.

Представим себе посетителей мероприятия, которые не могут на него попасть из-за сбоя связи. Такие сбои вполне реальны. Тем более реальны сбои программного обеспечения. В сетях супермаркетов сейчас звучат объявления, призывающие покупателей, у которых не работают системы Pay, пользоваться пластиковыми карточками.

Конечно, здесь причина – в прекращении работы зарубежных систем Pay. Но в ситуации, когда чипы для смартфонов производят не в России, собирают смартфоны не у нас, да и управляются они пока операционной системой Android, которую делает Google – какие могут быть гарантии, что вся эта система будет бесперебойно работать.

Однако коль скоро Минцифры продолжает генерировать оптимистические стратегии, значит, оно уверено, что проблемы – временные и решаемые», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минцифры России предлагает создать на портале «Госуслуги» новый онлайн-сервис для подтверждения личности в бытовых повседневных ситуациях.

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