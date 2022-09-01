Москва, , 09:10 — REGNUM Минцифры России предлагает создать на портале «Госуслуги» новый онлайн-сервис для подтверждения личности в бытовых повседневных ситуациях, сообщается в Telegram-каналtе министерства

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Например, онлайн-сервис человек может использовать для подтверждения бесплатного проезда, при покупках в магазине для получения скидки или подтверждения возраста, при посещении мероприятий, для входа в здания с пропускной системой и т.д.

В Минцифры считают, что такой сервис станет заменой бумажному паспорту. Сохранность данных надёжно защитят. Пилотный проект планируется запустить в Москве, а затем в других регионах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в России предлагают собирать биометрические данные в Единую биометрическую систему.

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