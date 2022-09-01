Донецк, 1 сентября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли населенный пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике, сообщили 1 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:10 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Минеральное: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября киевские силовики продолжают обстреливать Донецк. Под огонь попали Куйбышевский, Кировский, Петровский районы.

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