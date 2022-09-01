Донецк, , 14:57 — REGNUM Киевские силовики продолжают обстреливать Донецк. Под огнём — Куйбышевский, Кировский, Петровский районы, сообщает 1 сентября представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ Никита Третьяков © ИА REGNUM

В 14:00 зафиксирован обстрел Куйбышевского района со стороны Нетайлово. По городу выпущено 5 снарядов калибра 155 мм.

В 14:05 Кировский и Петровский районы обстреляны из Красногоровки. Выпущено 6 снарядов калибра 152 мм.

Всего с начала суток зафиксировано более десяти обстрелов Донецка.