Бишкек, 1 сентября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Возглавляемый бывшим заместителем председателя таможенной службы Райымбеком Матраимовым фонд профинансирует строительство нового здания Духовного управления мусульман Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба ДУМК, передаёт «24. kg».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

В муфтияте отмечают, что здание, в котором сейчас располагается муфтият, духовное управление арендует, а на строительство нового государство денег не даёт.

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«Последний год мы обращались в фонды и к предпринимателям, чтобы построить здание. Строительство закончится в этом году. Пока спонсором выступает только один предприниматель», — заявил пресс-секретарь ДУМК Максат Атабаев.

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