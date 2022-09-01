Москва, 1 сентября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Дефляция в России за летний период составила порядка 0,2% Колебания уровня цен в течение года — явление традиционное, заявил корреспонденту заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Тренд на снижение

«Однако, кроме увеличения предложения на рынке плодоовощной продукции в летний период, дефляционным фактором также может быть рост курса рубля относительно начала 2022 года и следующее за ним удешевление импорта.

На конец октября возможно возвращение к уровню цен середины апреля в результате снижения уровня предложения сезонных товаров. Однако предпосылок для серьезного ускорения инфляции на конец года нет.

Скорее всего, уровень инфляции по итогам 2022 года составит 12-13% в результате введённых санкций и последовавшего за этим удорожания логистических цепочек поставок», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2022 года инфляция в РФ может ускориться на 0,7—1,2%, заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

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