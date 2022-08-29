Москва, , 09:20 — REGNUM В конце ноября 2022 года инфляция в РФ может ускориться на 0,7-1,2%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 августа заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Инфляция Picserver.org

«Дефляция в России в период июня-сентября — явление традиционное, — сказал Хачатурян. — Главной его причиной является начало периода созревания и сбора российской плодоовощной продукции. При этом очевидно, что в текущих условиях влияние сезонных факторов оказывается более заметным. Очевидно, что дефляционные процессы продолжатся примерно до конца октября — начала ноября 2022 года, однако по мере окончания сбора урожая и его реализации они начнут сходить на нет. В период сокращения собственных объемов свежей плодоовощной продукции и роста объемов импортных поставок из дружественных и нейтральных стран мы можем увидеть сначала стабилизацию на достигнутых к ноябрю уровнях цен, а в период конца ноября – декабря 2022 года даже некоторое ускорение инфляции в диапазоне примерно 0,7-1,2%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что снижение цен в РФ будет постепенно замедляться.

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