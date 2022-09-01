Париж, 1 сентября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. С приближением зимы возникает сильное беспокойство по поводу энергоснабжения Франции, сообщает Le Figaro.

Elisabeth Borne Премьер-министр Франции Элизабет Борн

Действительно, в условиях напряженности с поставками российского газа, возникает вопрос о сокращении потребления газа. Премьер-министр Франции Элизабет Борн утверждает, что если цель снижения потребления энергии на 10% будет достигнута, то проблем с поставками не возникнет.

«Отключения газа для населения не будет», — настаивает премьер-министр Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон «приветствует» речь канцлера Германии Олафа Шольца о европейском суверенитете.

Читайте также: Макрон поприветствовал речь Шольца о европейском суверенитете