Париж, 1 сентября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон «приветствует» речь канцлера Германии Олафа Шольца о европейском суверенитете, сообщает Le Figaro.

Gouvernement.fr Эммануэль Макрон

Перед французскими послами Эммануэль Макрон высоко оценил речь канцлера Германии о будущем Европейского союза, произнесенную в Праге. Эммануэль Макрон «приветствовал» выступление канцлера Германии Олафа Шольца о будущем Европейского союза, которое «соответствует» его стратегии в отношении европейского суверенитета.

«Я приветствую выступление Олафа Шольца в Праге, которое полностью соответствует продвигаемой Францией стратегии сделать ЕС сильнее и мощнее», — заявил президент в начале своего выступления перед французскими послами в Елисейском дворце.

В своем выступлении в Чехии, которая в настоящее время председательствует в ЕС, Олаф Шольц призвал к расширению ЕС до «30 или 36 членов» и прекращению права вето. Лидер социал-демократов, возглавляющий проевропейскую коалицию, подтвердил свою поддержку предложению Эммануэля Макрона о «европейском политическом сообществе».