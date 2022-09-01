Кабул, 1 сентября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Сотрудники службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили факт взрыва в городе Кабуле и заявили, что в результате погибли мирные жители. Об этом сообщает портал Darivoa.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Взрыв произошёл около 17:00 31 августа в районе «Саркотал Хайрхана» у здания 17-го округа афганской столицы. По словам очевидцев, целью была колонна талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Абдул Нафи Такур, представитель министерства внутренних дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал в Twitter, что в результате взрыва погибли двое мирных жителей и трое получили ранения.

Такур добавил, что взорвался легковой автомобиль, начинённый взрывчаткой. По его словам, раненые были доставлены в больницы.

Между тем, некоторые очевидцы утверждают, что целью взрыва была автоколонна радикалов, возвращавшаяся с авиабазы Баграм после участия в церемонии празднования ухода американских войск из Афганистана.

Один из очевидцев, отказавшийся назвать своё имя, сообщил «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иноагентом), что при взрыве полностью загорелись две машины, в том числе пассажирский автобус. Он добавил, что взрыв произошёл, когда по этому маршруту проезжали военные машины талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На видео, опубликованных в социальных сетях и показывающих моменты после взрыва, видно, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выскакивают из автобусов и разбегаются с места происшествия.

Другой очевидец, уличный торговец, сообщил, что при взрыве пострадали и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и их увезли на машинах скорой помощи.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.

Напомним, что в последние месяцы участились нападения на автоколонны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле и других провинциях, а ответственность за них взяло на себя «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане).

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За последние две недели это второй взрыв, произошедший в районе «Котал Хайрхана». 17 августа взрыв прогремел в мечети, в результате погиб 21 человек, ещё 33 получили ранения.