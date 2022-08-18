Кабул, , 03:38 — REGNUM Мощный взрыв произошел 17 августа в одной из мечетей афганской столицы Кабула во время вечерней молитвы, передает телеканал CNN со ссылкой на представителя городской полиции Халеда Задрана.

Взрыв в Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации экстренных служб, в результате инцидента погибли по меньшей мере три человека и десятки получили ранения. Издание The Guardian сообщает, что жертвами происшествия стали десять человек.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа при взрыве в отделении Национального управления статистики и информации в Кабуле погибли три человека еще несколько пострадали.

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