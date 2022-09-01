Москва, 1 сентября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Если базы НАТО появятся в Финляндии и Швеции, северо-запад России придётся укреплять. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 1 сентября на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По его словам, если решение о создании баз НАТО в Финляндии и Швеции будет принято, то главное слово будет у США. Линия соприкосновения России и НАТО в таком случае радикально увеличится.

«В зависимости от того, как всё это материализуется, разумеется, мы будем принимать решение по укреплению наших возможностей на северо-западе России», — сказал Лавров.

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