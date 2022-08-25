Оттава, 26 августа, 2022, 02:01 — ИА Регнум. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО увеличивает интерес альянса к Арктике, заявил генсек блока Йенс Столтенберг в ходе визита на военную базу в Кэмбридж-Бэй (арктический канадский регион Нунавут).

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Он посетил объект вместе с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Столтенберг пояснил, что роль Арктики возрастает, поскольку членами альянса становятся семь из восьми арктических государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Йенс Столтенберг написал о том, что страны НАТО вкладывают средства в новые воздушные и морские возможности на Крайнем Севере.