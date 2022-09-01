Брюссель, 1 сентября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. После приостановки поставок по «Северному потоку» российский газ перестали получать совсем или получают в ограниченном объёме 13 государств Евросоюза. Об этом 1 сентября на слушаниях в комитете Европарламента по энергетике заявила заместитель главы гендиректората Еврокомиссии по энергетике Метильда Версдорфер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Она напомнила, что «Северный поток» был закрыт на техническое обслуживание днём ранее, 31 августа.

«Тринадцать государств ЕС полностью или частично отрезаны от российского газа», — сказала Версдорфер.

По её словам, «поставок российского газа сейчас нет в Германию и соседние страны ЕС».

Она также добавила, что риск перебоев в поставках «очень сильный и становится всё сильнее».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток» работает только на 20% от полной мощности. По его словам, из-за антироссийских санкций Запада приходится не загружать полностью газопровод, чтобы не нарушить контрактные обязательства по его обслуживанию.

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Напомним, поставки газа по трубопроводу «Северный поток» были остановлены полностью 31 августа в связи с началом планового ремонта единственной рабочей газопоршневой установки (ГПУ) № 24 на компрессорной станции «Портовая», расположенной в городе Выборге Ленинградской области. Возобновить прокачку газа планируется с 04:00 мск 3 сентября.

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