Москва, , 19:34 — REGNUM Газопровод «Северный поток» работает только на 20% от полной мощности. Такое заявление сделал сегодня, 31 августа, глава Газпрома Алексей Миллер.

Миллер Алексей

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и энергокризис стран Евросоюза — все новости»

По словам Миллера, из-за антироссийских санкций Запада, приходится не загружать полностью газопровод «Северный поток», чтобы не нарушить контрактные обязательства по его обслуживанию. Западные страны выпустили уже такое количество санкций против России, что сами в них запутались и попали в «санкционную ловушку».

«Компрессорная станция «Портовая» в настоящее время загружена на 20%, и причиной тому — антироссийские санкции. Наши оппоненты выпустили уже такое большое количество санкционных документов, что создали ситуацию, которую можно назвать как санкционная запутанность. Они уже сами запутались в этих документах, сами запутались в этих санкциях и сами попали в свою же собственную санкционную ловушку», — сказал Миллер.

Глава Газпрома пояснил, что из-за санкций немецкий концерн «Сименс» не может на постоянной основе осуществлять ремонтные мероприятия по обслуживанию агрегатов обеспечивающих работу «Северного Потока». Из-за этого и приходится использовать трубопровод лишь на малую долю от его полной мощности.

Судя по всему текущая остановка работы «Северного Потока» до 4 утра 3 сентября — не последняя.