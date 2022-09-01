Нью-Дели, , 10:19 — REGNUM Соединённые Штаты не вправе диктовать условия Индии и требовать от страны разрыва отношения с Россией. Об этом в комментарии для немецкой газеты Wiener Zeitung (WZ) заявил индийский журналист Уллех Н. П.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если США когда-либо думали, что могут диктовать условия Индии или отговаривать её от продолжения отношений с Россией, наш ответ таков: мы не являемся вассальным государством», — написал он.

Журналист подчеркнул, что для Индии военные отношения с Россией имеют решающее значение, поскольку они длятся много десятилетий. Также важны и дипломатические отношения с Москвой. Он напомнил, что Россия исторически поддерживала Индию по ряду вопросов перед Западом, будь то конфликт в Кашмире 1947 года, в Гоа в 1961 году или в Бангладеш в 1971 году.

Кроме того, репортёр уверен, что большинство населения Индии поддерживает правительство, отказавшееся от введения санкций против Москвы.

«Индийцы в курсе, что современные войны придумала не Россия. Мир полон войн», — отметил Уллех Н. П.

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Также, по его словам, в Индии не понимают, почему США не прилагают достаточных усилий для того, чтобы остановить военный конфликт на территории б. УССР, который, в конце концов, не может быть в их интересах, поскольку отвлекает внимание «от их величайшего врага Китая, общего врага США и Индии». Уллех Н. П. отметил, что Индия против войны, а также против «двуличной дипломатии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что власти Соединённых Штатов понимают, что им не удастся заставить Индию изменить свой подход к России. По его словам, переориентация политики Нью-Дели в отношении Москвы является долгосрочным вызовом для Вашингтона.

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