Вашингтон, , 19:47 — REGNUM Власти США крайне озабочены ростом покупок российской нефти со стороны Китайской Народной Республики и Индии, однако считают это правом каждого государства. Такое заявление сделал сегодня, 31 августа, координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге для журналистов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы озабочены этими сообщениями (о росте покупок нефти изРоссии— ИА REGNUM), но государства самостоятельно определяют свою политику», — заявил Кирби.

Также он отметил, что власти США донесли своим партнерам, в том числе Китают и Индии, что «бизнеса как обычно» с Россией в сфере энергетики уже никогда не будет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Международное энергетическое агентство (МЭА), Россия в существенной степени переориентировала свои нефтяные поставки с Запада на Восток.