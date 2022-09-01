Магадан, 1 сентября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Магадан встретил 1 сентября праздничными линейками и торжественном шествии первоклассников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Школьники по пути в школу

Читайте также: На Колыме более 16 тысяч школьников

По центральным улицам вместе с учителями, старшеклассниками, родителями и руководством города дети прошли от аллеи «Магаданское время» до городского стадиона.

В этом году впервые более 1200 ребят пойдут в первые классы Магадана.

«Хотел бы сказать огромное спасибо за всё, что делается для развития системы образования города. За строительство новых школ и детских садов. Мы понимаем, что при росте числа первоклассников, Магадану нужны новые школы. Сейчас строится такое учреждение в Третьем микрорайоне, на Гороховом поле возводят школу на 1000 мест, детский сад и образовательный центр. Важно, что поднимается заработная плата учителей. Всё это сказывается на качестве образования. Дорогие первоклассники, желаю вам интересной школьной дороги и получения как можно больше золотых медалей», — поздравил всех мэр Юрий Гришан.

Концертная программа началась с торжественного поднятия флага России под звуки гимна. По окончанию концерта первоклассникам раздали мороженое.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов в День знаний пожелал учащимся уверенности в своих силах, а педагогам мудрости.