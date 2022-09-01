Магадан, 1 сентября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в День знаний пожелал учащимся уверенности в своих силах, а педагогам мудрости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Колымы.

Дарья Драй ИА REGNUM Школа

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«Более 16 тысяч наших детей отправятся в школы познавать для себя новый мир, определять свой будущий путь, делать интересные открытия. Для родителей начинается время переживаний, волнений, радости за своих детей. Для учителей — это начало нового этапа в работе, новые задачи, цели и вызовы. Отмечу, что в этом году к нам приехали учителя из других регионов. 31 педагог выбрал для жизни и работы Магаданскую область.

Хочу каждому пожелать здоровья, уверенности в своих силах, успехов во всех начинаниях. Молодому поколению — впитывать все полученные знания, набирать свою копилку умений и навыков. Педагогам и родителям — мудрости и терпения.

Пусть новый учебный год для всех будет насыщен приятными событиями», — пожелал Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравляя жителей с Днём знаний, акцентировал, что власти по прежнему будут предпринимать максимум усилий для дальнейшей модернизации и современного оснащения учреждений образования, для внедрения качественных образовательных программ.