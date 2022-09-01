Москва, 1 сентября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Россия и Япония продолжают диалог на рабочем, но не на политическом уровне. Нужно подождать, пока диалог полностью возобновится, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

«На рабочем уровне — да, на политическом — нет», — так ответил министр на вопрос о признаках возвращения полноценного диалога между Москвой и Токио.

Политического диалога нет, так как его формируют США, а Япония говорит с Россией «на переводе с английского на японский». России нужно подождать полного возобновления диалога, добавил он.

Совместный бизнес России и Японии переживёт текущий кризис, стороны будут вместе работать над масштабными проектами, уверен Чекунков.

«Но, ещё раз, есть официальная позиция, которая высказывается и формулируется зависимыми людьми, а есть интересы бизнеса, который продолжает работать, а значит, будет работать долгосрочно в России», — пояснил глава Минвостокразвития.

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