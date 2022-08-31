Токио, 31 августа, 2022, 04:25 — ИА Регнум. Японская корпорация Mitsui 31 августа объявила о достижении соглашения с российской стороной о сохранении своей доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» и при новом операторе проекта. Об этом сообщает пресс-служба японской компании.

Gazprom.ru Проект «Сахалин-2»

По информации Mitsui, 25 августа соответствующий запрос был направлен в адрес российской стороны и был одобрен ею 30 августа.

Напомним, в начале июля президент России Владимир Путин с целью защиты национальных интересов подписал указ о замене в проекте «Сахалин-2» оператора Sakhalin Energy на российское юридическое лицо, имущество компании было объявлено переходящим в собственность России.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 августа подписал распоряжение о передачи доли в размере 12,5% в уставном капитале «Сахалинской энергии» — нового оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» — «дочке» японской Mitsui — компании MIT SEL Investment (ОАЭ).