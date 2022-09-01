Владивосток, 1 сентября, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравляя жителей с Днём знаний, акцентировал, что власти по прежнему будут предпринимать максимум усилий для дальнейшей модернизации и современного оснащения учреждений образования, для внедрения качественных образовательных программ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Школьная линейка 1 сентября

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«От всей души поздравляю вас с замечательным праздником — Днём знаний. Первое сентября волнительная дата для всех — первоклашек и выпускников школ, учителей и родителей, студентов и преподавателей. В Приморье в этот день школы распахнут свои двери более чем для 210 тысяч учеников, 24 тысячи ребят впервые сядут за парты. У них начинается очень ответственная, но в то же время интересная пора, наполненная новыми впечатлениями и открытиями.

Наша главная задача — дать каждому ученику возможность раскрыть свои таланты и сильные стороны. Поэтому правительство Приморского края по-прежнему будет предпринимать максимум усилий для дальнейшей модернизации и современного оснащения учреждений образования, для внедрения качественных образовательных программ. Будем продолжать повышать престиж учительской профессии, улучшать условия труда педагогов и развития их профессионального потенциала. Желаю всем педагогам Приморья успехов в нелегком и очень ответственном труде, любви и уважения учеников, оптимизма и здоровья. А школьникам и студентам желаю построить крепкий фундамент, который во многом определяет становление взрослой жизни. Успехов и удачи вам на этом пути», — пожелал Олег Кожемяко.

Губернатор добавил, что за последние три года отремонтировано более 300 учреждений во всем крае, строятся новые школы. За прошлый и нынешний годы 189 приморских школ получили по 28 ноутбуков и многофункциональных устройств. На базе школ в селах и малых городах создано 87 «точек роста». Особое внимание уделяется повышению качества питания школьников, созданию условий для занятий физической культурой и спортом.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Чукотки Роман Копин поздравил школьников с началом учебного года.