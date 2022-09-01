Москва, , 08:26 — REGNUM Киевский режим всеми силами пытается загнать силы НАТО на Запорожскую АЭС, надеясь этим ослабить влияние России. Но РФ всё равно к каким выводам придёт МАГАТЭ, необходимо навести порядок на станции и максимально отодвинуть противника, чтобы прекратить обстрелы, считает депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Запорожская АЭС Ralf1969

Читайте также: Б. УССР замерзнет зимой — другого выхода для страны-банкрота нет — мнение

«Киев и его повелители всеми силами будут пытаться загнать на Запорожскую АЭС силы НАТО для якобы обеспечения безопасности, на самом деле они этим попытаются ослабить наше влияние. МАГАТЭ — подразделение ООН, кто не помнит, а ООН контролируется США.

Нам вообще фиолетово, что скажет эта комиссия. Сегодня у нас следующие факты: АЭС наша, нам надо её приводить в надлежащее состояние, её обстреливают. Выводы: нужно противника отодвинуть, чтобы он не мог вести обстрелы, уничтожить его средства поражения, необходимо забрать станцию под себя, включить её в энергосистему России, чтобы она никому не угрожала, а главное — чтобы она обеспечивала нас, Херсонскую область, Запорожскую, Крым дешевой электроэнергией, чтобы эти регионы развивались», — написал в своём телеграм-канале депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, обстрелы Запорожской АЭС не прекратятся после визита МАГАТЭ, а территория бывшей УССР к зиме замерзнет, уверен депутат Гурулёв.