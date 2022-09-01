Москва, 1 сентября, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Обстрелы Запорожской АЭС не прекратятся после визита МАГАТЭ, а территория бывшей УССР к зиме замерзнет, уверен депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Ralf1969 Запорожская АЭС

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«Не факт, что обстрелы Запорожской АЭС прекратятся после визита МАГАТЭ. На что влияет миссия? Даже американцы уже признали, что ведутся эти обстрелы, они сняли с миссии эту задачу», — написал Гурулёв в своём телеграм-канале.

Депутат считает, что заключение МАГАТЭ будет «безрадостным», так как АЭС долгое время никто не занимался.

«Атомная безопасность заключается во всем функционале станции, которая была построена в России, тогда называвшейся СССР. Когда б. УССР порвала все торгово-экономические связи с нашей страной, там ТВЭЛы ставились импортные, причем эта станция не сертифицирована под такие изменения, но киевский режим на это пошел. Заключение МАГАТЭ будет безрадостным, станцией никто не занимался, она в загоне. Здесь только один выход — срочно нам АЭС привести в надлежащее состояние. Сегодня станция — 20% выработки всей электроэнергии во всей б. УССР, к зиме эта страна должна откровенно замерзнуть, другого выхода для страны-банкрота нет», — уверен Андрей Гурулёв.

Как сообщало ИА REGNUM, Российская Федерация снова распространила в Совете Безопасности ООН доказательства обстрела бандеровскими вооруженными формирования Запорожской атомной станции.