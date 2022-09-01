Вашингтон, 1 сентября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Появление войск НАТО на территории б. УССР может спровоцировать ядерный конфликт, говорится в статье, опубликованной журналом Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Обозреватели Дмитрий Альперович и Сергей Радченко отмечают, что в условиях конфликта между Москвой и Киевом главный приоритет для США и союзников по НАТО — предотвращение любой эскалации, способной привести к прямому столкновению с Россией. Так, НАТО не соглашается на введение запретной для полётов зоны над б. УССР.

Однако и Россия, и НАТО постоянно проверяют «красные линии» друг друга. Киев получает от альянса современное вооружение, например высокомобильные артиллерийские ракетные системы. «Прямое столкновение сил НАТО в небе, на земле или в Чёрном море» вблизи территории б. УССР может привести к гибели или ранению военнослужащих НАТО.

«Такой исход вызовет ответную реакцию со стороны НАТО, потенциально положив начало циклу эскалации, которая в худшем случае может привести к ядерному конфликту. Такого сценария следует избегать любой ценой», — подчёркивают авторы статьи.

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