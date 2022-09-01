Москва, 1 сентября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Предугадать дальнейшие действия киевского режима невозможно, они не поддаются логике, написал в своём телеграм-канале депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

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«Невозможно сегодня предугадать действия Киева, какой-то логической связке они не поддаются. ВСУ создали группировку, собрав 10 тысяч человек с миру по нитке, полезли по всем направлениям, всю свою немногочисленную группировку растянули по всей линии фронта.

Доклад нашего министерства оборона об успешном отражении контратаки вполне объективный. Все, конечно, переживали за эти события, но наши силы дали достойный ответ. Данные по потерям ВСУ вполне реальны, если они будут дальше людей своих хоронить, то пускай, они вылезли из своих нор, для нас это лучший вариант», — считает депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, киевский режим попытался возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях, но понёс большие потери.