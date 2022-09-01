Рим, , 00:33 — REGNUM Злоумышленники атаковали компьютерные системы итальянской нефтегазовой компании Eni. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на организацию.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

В Eni отметили, что ущерб от нападений в компании оценивается как незначительный. В настоящее время организация работает со сторонними специалистами для полной оценки последствий.

По сведениям Bloomberg хакеры использовали программу-вымогатель, чтобы позже потребовать от Eni выкуп.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа компьютерная система Национального агентства налоговой администрации Румынии (ANAF) подверглась кибератаке, в результате чего работа ведомства была блокирована.

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