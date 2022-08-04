Бухарест, 4 августа, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Неизвестные лица осуществили взлом компьютерных серверов Национального агентства налоговой администрации Румынии (ANAF). Об этом 4 августа сообщает бухарестская информационная служба HotNews.

Хакер

По предварительным данным, в результате вмешательства извне блокированы основные базы данных структуры. Сообщается о том, что на данный момент десять тысяч человек не могут получить необходимые справки и рекомендации ANAF.

Ведется расследование обстоятельств инцидента.

Работой над устранением неполадок занимаются ведущие эксперты в сфере компьютерных технологий страны.