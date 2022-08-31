Донецк, 31 августа, 2022, 23:47 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки в результате непрекращающихся обстрелов со стороны бандеровцев погибли четверо мирных жителей, ранения получили ещё 20. Об этом сегодня, 31 августа, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

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Сообщается, что по состоянию на 23:00 по московскому времени за 31 августа на территории ДНР в результате обстрелов со стороны бандеровцев ранения получили 20 человек, четверо гражданских погибли.

По территории республики за сутки были выпущены 417 вражеских боеприпасов различного калибра. Применялись в том числе и реактивные системы залпового огня «Град», а также тяжелая артиллерия.