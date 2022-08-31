, 22:34 — REGNUM Правительство Италии должно принимать экстренные меры для поддержки экономики. заявил 31 августа глава национального профсоюза Cgil Маурицио Ландини.

Так он прокомментировал данные национальной службы статистики, согласно которым инфляция в августе 2022 года выросла до 8,4% (рекорд с 1987 года), а потребительская корзина подорожала на 9,7% (рекорд с 1984 года).

Раздавать небольшие порции денег недостаточно, «экстраординарная ситуация требует экстраординарных решений», отметил Ландини.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.