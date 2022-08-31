Мадрид, , 18:28 — REGNUM Правительство Испании направило бандеровцам на территории бывшей УССР два транспортных самолета и шесть грузовиков с военной помощью, среди которой боеприпасы для тяжелой артиллерии. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-служба правительства Испании.

Голубая дивизия

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Сообщается, что сегодня с военно-морской базы Рота (провинция Кадис вАндалусии) на территорию бывшей УССР вылетели первые два рейса с испанским вооружением для бандеровцев. В частности, самолеты доставят снаряды для крупнокалиберной артиллерии натовского образца. Военная помощь передается киевскому режиму безвозмездно, всего запланировано пять или шесть рейсов.

Уточняется, что объем поставок в общей сложности составит 75 палет с боеприпасами.

Также из Испании выехала колонна из шести грузовиков, которые доставят бандеровцам зимнее обмундирование и амуницию. Вскоре выедет ещё шесть фур с подобным грузом, а их общее число в следующие несколько дней составит 25.